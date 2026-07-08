Дроноводы уничтожили группу ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ, расположенный в доме в одном из населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время воздушной разведки наши военнослужащие обнаружили врагов, которые заняли один из домов. После проведения доразведки и определения места, где размещаются боевики, был нанесен удар.

Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь за счет штатных средств в круглосуточном режиме. Объективный контроль огневого поражения транслируется в режиме реального времени, а также передается на командный пункт.

В военном ведомстве днем ранее сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Петро-Ивановка на территории Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Север».

В этой зоне враг потерял до 205 боевиков. Также противник лишился одной боевой бронированной машины «Казак» и восьми автомобилей.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.