Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации создают более широкую зону безопасности из-за попыток Киева эскалировать ситуацию.

«По мере того как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что относительно этого уже неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ продолжает оставаться открытой к мирным политико-дипломатическим переговорам. Тем не менее, отметил он, в настоящее время это невозможно, и причина тому - нежелание киевского режима. Поэтому Российская Федерация продолжает проведение специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь российского президента отмечал, что новые вооружения НАТО для Киева не помешают России достичь целей специальной военной операции. О них, констатировал Песков, постоянно просит своих западных партнеров украинское руководство.