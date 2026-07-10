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Кремль: Россия расширяет зону безопасности из-за попыток эскалации Киева

Дмитрий Песков отметил, что РФ открыта для дипломатии, но этот путь видится невозможным из-за нежелания киевского режима.
Тимур Шерзад 10-07-2026 13:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации создают более широкую зону безопасности из-за попыток Киева эскалировать ситуацию.

«По мере того как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону», - подчеркнул Песков. 

Он добавил, что относительно этого уже неоднократно говорил президент России Владимир Путин

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ продолжает оставаться открытой к мирным политико-дипломатическим переговорам. Тем не менее, отметил он, в настоящее время это невозможно, и причина тому - нежелание киевского режима. Поэтому Российская Федерация продолжает проведение специальной военной операции. 

Ранее пресс-секретарь российского президента отмечал, что новые вооружения НАТО для Киева не помешают России достичь целей специальной военной операции. О них, констатировал Песков, постоянно просит своих западных партнеров украинское руководство.

#армия #Кремль #Дмитрий Песков #Буфер
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