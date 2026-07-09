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«Герани» поразили локомотивы в Днепропетровской и Харьковской областях

Украинские локомотивы использовались для перевозки вооружения и материальных средств в интересах ВСУ.
09-07-2026 10:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России поразили железнодорожные локомотивы в двух регионах Украины. Об этом сообщило МО РФ. 

Уточняется, что цели находились на территории Днепропетровской и Харьковской областей. При этом российское оборонное ведомство отметило, что пораженные локомотивы использовались противником в военных целях - они перевозили вооружения и материальные средства в интересах ВСУ. 

Отмечено, что российские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты «Герань». В Минобороны России добавили, что операторам удалось поразить все намеченные цели.

Ранее сообщалось, что ударные беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два украинских локомотива в Днепропетровской области. В тот раз цели находились в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #Железная дорога #инфраструктура #Днепропетровская область #Герань
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