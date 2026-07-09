«Герани» поразили локомотивы в Днепропетровской и Харьковской областях

Вооруженные силы России поразили железнодорожные локомотивы в двух регионах Украины. Об этом сообщило МО РФ.

Уточняется, что цели находились на территории Днепропетровской и Харьковской областей. При этом российское оборонное ведомство отметило, что пораженные локомотивы использовались противником в военных целях - они перевозили вооружения и материальные средства в интересах ВСУ.

Отмечено, что российские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты «Герань». В Минобороны России добавили, что операторам удалось поразить все намеченные цели.

Ранее сообщалось, что ударные беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два украинских локомотива в Днепропетровской области. В тот раз цели находились в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.