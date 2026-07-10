Высокотехнологичная элита армии: как готовят новобранцев войск БпС

Рев моторов и пристальный взгляд в монитор - так на полигоне Южного военного округа новобранцы отрабатывают тактику разведки с помощью дрона. Войска беспилотных систем, сформированные в ноябре прошлого года по поручению Верховного главнокомандующего, уже стали передовым родом войск. Они выполняют до 80% огневых задач в зоне СВО. И, если раньше за джойстиком мы привыкли видеть опытных бойцов, то сегодня на полигонах идет подготовка совершенно нового контингента — студентов, заключивших специальные контракты.

Для безопасности военных учебные классы обустроены под землей. Здесь новобранцы изучают теорию, собирают и разбирают дроны, чтобы знать, как быстро их отремонтировать в полевых условиях. В основу лекций положена серьезная инженерная подготовка: изучение типов беспилотников, их тактико-технических характеристик и основы радиоэлектронной борьбы. А на современных симуляторах военнослужащие отрабатывают десятки сценариев полета. Ошибаться здесь не страшно, а вот приобрести необходимую моторику и навыки управления — жизненно важно.

«Я дома летал на дроне, и это гораздо быстрее помогло мне освоить всю систему, все управление, так как есть уже некий опыт», - поделился командир расчета БПЛА с позывным Малой.

Управление беспилотниками легче всего дается именно студентам. Здесь, к слову, сказывается увлечением видеоиграми. Так было и у студента из Новошахтинска до подписания спецконтракта, новобранец с позывным Малой увлекался полетами, а совсем недавно решил применить свои навыки в реальной жизни и помочь российским военным.

«За три месяца я дослужился до начальника расчета, и увидев как это все происходит, я не пожалел, что это выбрал», - добавил военнослужащий.

Как рассказывают новобранцы, в спецконтракте их привлекают не столько деньги, сколько условия. Как и было поручено министром обороны России Андреем Белоусовым, для контрактников войск беспилотных систем действуют особые гарантии. Контракт заключается сроком на один год. А военнослужащих не могут перевести в другие рода войск без их согласия. Продление контракта возможно только по личному желанию бойца.

«Спецконтракт дает гарантии, что после 12 месяцев службы тебя увольняют. Не могут перевести в другие подразделения, ты будешь только в подразделении беспилотников», - объяснил боец с позывным Диджей.

Войска беспилотных систем сегодня — высокотехнологичная элита армии. И ростовский полигон стал той кузницей кадров, где из вчерашнего киберспортсмена или программиста за короткий срок вырастает профессиональный военный с уникальными навыками, востребованными как в армии, так и в гражданской жизни.

Ранее Минобороны России делилось кадрами подготовки военнослужащих войск беспилотных систем. Будущие операторы разведывательных и ударных дронов изучают теорию и получают знания по технической части. Всего курс подготовки занимает примерно три месяца.