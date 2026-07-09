МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Поисково-спасательная группа сопроводила экипаж Ми-28НМ в зоне СВО

После успешного выполнения задания экипажи вернулись на аэродром базирования.
09-07-2026 07:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил сопроводили экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, выполняющий задачи в зоне СВО. Кадрами боевой работы делится Минобороны России.

«Работали в боевой группе с ударным вертолетом Ми-28НМ, который применял легкую многоцелевую управляемую ракету по пункту управления БПЛА. Все прошло штатно, вернулись на аэродром базирования и готовимся к выполнению следующей задачи», - рассказал летчик-штурман Егор.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что при возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказания помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации. В состав группы входят отряд огневой поддержки и военнослужащие медицинского отделения.

Ранее сообщалось, что экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне СВО. Этот боевой вылет выполнялся в интересах группировки войск «Восток».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #вертолеты #Ми-28НМ #Ми-8ПСГ
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 