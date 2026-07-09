Поисково-спасательная группа сопроводила экипаж Ми-28НМ в зоне СВО

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил сопроводили экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, выполняющий задачи в зоне СВО. Кадрами боевой работы делится Минобороны России.

«Работали в боевой группе с ударным вертолетом Ми-28НМ, который применял легкую многоцелевую управляемую ракету по пункту управления БПЛА. Все прошло штатно, вернулись на аэродром базирования и готовимся к выполнению следующей задачи», - рассказал летчик-штурман Егор.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что при возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказания помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации. В состав группы входят отряд огневой поддержки и военнослужащие медицинского отделения.

Ранее сообщалось, что экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне СВО. Этот боевой вылет выполнялся в интересах группировки войск «Восток».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.