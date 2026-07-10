«Герани» ударили по топливным резервуарам Одесского припортового завода

Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань» нанесли удар по топливным резервуарам на территории Одесского припортового завода. Об этом сообщил источник «Звезды».

По его данным, после удара на объекте возник пожар, что подтверждается тепловыми сигнатурами. На предоставленных кадрах показана схема района с указанием места удара, а также спутниковое изображение промышленной площадки, где расположены пораженные резервуары. Источник уточнил, что объект находится в районе координат 46.624614, 31.007069.

Накануне, 9 июля, FPV-дрон атаковал АГЗС «Жэта» в Славянске Донецкой области. В тот же день российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в Солонянском районе Днепропетровской области. Украинские ресурсы опубликовали повреждения на пораженных объектах.

Ранее ВС РФ поразили новые объекты инфраструктуры, использовавшиеся в интересах противника, в Харькове и Одессе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.