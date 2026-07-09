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«Краснополь» прервал ротацию ВСУ, уничтожив врага точным ударом

Операторы группировки войск «Север» обнаружили укрытие врагов, после чего с помощью высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожили их.
09-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты разведывательных БПЛА «Орлан» и САУ «Мста-С» уничтожили боевиков ВСУ при помощи высокоточных боеприпасов «Краснополь». Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время разведки операторы группировки войск «Север» обнаружили группу украинских военнослужащих. Те прибыли на ротацию, после чего начали выгружать снаряды и продовольствие в нескольких домах. Артиллеристы нанесли удар высокоточными корректируемыми боеприпасом «Краснополь». 

С расчетами налажена устойчивая связь штатными средствами связи, что позволяет оперативно наносить удары в момент обнаружения противника. Объективный контроль местности транслируется в прямом эфире на командных пунктах за счет оптоволоконного интернет-соединения, а также каналов спутниковой связи.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» ранее уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении. Получив целеуказание, расчет «Мста-С» оперативно занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #Орлан #ВСУ #краснополь #Мста-С #атака #уничтожение #Дроноводы
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