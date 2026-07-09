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Танкист: взятие Константиновки показало, что мы как тактики сильнее ВСУ

Военнослужащий с позывным Лис заметил, что передовые части наступают в направлении Дружковки, стремясь расширить фронт на плечах противника.
09-07-2026 15:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Временно исполняющий обязанности начальника штаба танкового батальона с позывным Лис заявил, что взятие Константиновки продемонстрировало всем силу российских войск. Видео беседы с ним предоставило МО РФ. 

«Константиновка взята, и это говорит уже о том, что мы намного сильнее как в тактическом, так и в военном плане», - заметил Лис. 

Он добавил, что в данный момент задача войск непосредственно в Константиновке - уничтожать разрозненные группы противника, которые прячутся по подвалам. При этом передовые части группировки уже наступают в сторону города Дружковка. Идет попытка на плечах противника расширить фронт и продвинуться намного дальше. 

Лис добавил, что у противника на этом участке оборона организована слабо. Враг испытывает логистический хаос - российские войска отрезали пути подвоза снабжения и подкреплений. Он подчеркнул, что неприятель не ожидал, что такое укрепленное место и позиции будут оставлены настолько бездарно. 

Помимо этого, врио начштаба танкового полка сказал, что на этом участке фронта боевики несут большое потери, и сделал вывод, что для наших подразделений и частей все складывается оптимально и успешно. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #константиновка #Дружковка #Лис
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