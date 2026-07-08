Воздушные угрозы уничтожили расчеты зенитных ракетных систем С-300В на Харьковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Зенитчики группировки войск «Север» несут боевое дежурство круглосуточно, несмотря на свой профессиональный праздник. Военнослужащие уничтожают все типы аэродинамических и баллистических целей, которые движутся со скоростью до 3 000 метров в секунду на дальности до сотни километров.

«Отражаем и баллистические, и аэродинамические цели успешно отрабатываем. Небо под надежной защитой», - подчеркнул начальник расчета с позывным Штирлиц.

В МО РФ напомнили, что все боевые машины зенитной ракетной системы С-300В оснащены аппаратурой навигации и топопривязки, радиосвязью отечественного производства, а также системами противоатомной и противохимической защиты. Они построены на гусеничных шасси, где использовались узлы и агрегаты танка Т-80.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» рассказал, как успешно сбиваются новые вражеские беспилотники Hornet на территории Донецкой Народной Республики. Оператор подчеркнул, что, когда у такого дрона кончается заряд, он без раздумий поражает любую движущуюся цель, вне зависимости от того, гражданские это или нет. Поэтому уничтожить этот аппарат еще в воздухе - важная задача.

Материал подготовили Андрей Аркадьв и Николай Баранов.