МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С-300В прикрыли войска от ударов с воздуха на Харьковском направлении

Начальник расчета заявил, что успешно ликвидируются как баллистические, так и аэродинамические цели.
08-07-2026 16:42
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Воздушные угрозы уничтожили расчеты зенитных ракетных систем С-300В на Харьковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Зенитчики группировки войск «Север» несут боевое дежурство круглосуточно, несмотря на свой профессиональный праздник. Военнослужащие уничтожают все типы аэродинамических и баллистических целей, которые движутся со скоростью до 3 000 метров в секунду на дальности до сотни километров.

 «Отражаем и баллистические, и аэродинамические цели успешно отрабатываем. Небо под надежной защитой», - подчеркнул начальник расчета с позывным Штирлиц.

В МО РФ напомнили, что все боевые машины зенитной ракетной системы С-300В оснащены аппаратурой навигации и топопривязки, радиосвязью отечественного производства, а также системами противоатомной и противохимической защиты. Они построены на гусеничных шасси, где использовались узлы и агрегаты танка Т-80.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» рассказал, как успешно сбиваются новые вражеские беспилотники Hornet на территории Донецкой Народной Республики. Оператор подчеркнул, что, когда у такого дрона кончается заряд, он без раздумий поражает любую движущуюся цель, вне зависимости от того, гражданские это или нет. Поэтому уничтожить этот аппарат еще в воздухе - важная задача.

Материал подготовили Андрей Аркадьв и Николай Баранов.

#армия #ЗРС #с-300в #харьковское направление
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 