Стартовал морской этап совместных учений моряков России и КНР

В Желтом море стартовал морской этап российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2026». Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что экипажи кораблей двух стран вышли из порта Циндао для проведения маневров. Также в учениях задействована авиация.

Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия. Они отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Будут проведены совместные артиллерийские стрельбы.

В Минобороны подчеркнули, что особое внимание на учениях планируется уделить противодействию БПЛА и безэкипажным катерам. Еще одним важным этапом мероприятия станет тренировка по спасению экипажа условно аварийной подлодки с помощью подводного аппарата. Нашу страну на этих маневрах представляет отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского крейсера «Варяг», корвета «Резкий», дизель-электрической подлодки «Уфа», а также спасательного судна «Игорь Белоусов».

Накануне в Минобороны сообщили, что командиры кораблей и офицеры штабов, участвующих в «Морском взаимодействии-2026», провели планирование морского этапа учений на картах. Для китайских экипажей устроили экскурсию по крейсеру «Варяг». Также моряки сыграли дружеский матч по баскетболу. Его провели под девизом «Играем как бойцы, дружим как братья».

Торжественная церемония открытия учений прошла на территории военно-морской базы НОАК 6 июля. Перед офицерами объединенного штаба и командирами кораблей выступили руководители учений - контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн. Контр-адмирал Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер. Они не направлены против третьих стран.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.