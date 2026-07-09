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Над российскими регионами сбили за ночь 73 украинских дрона

Беспилотники уничтожили в период с 20.00 мск 8 июля до 07.00 мск 9 июля.
09-07-2026 08:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 73 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 8 июля до 07.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении военного ведомства.

БПЛА ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Накануне, 8 июля, над территорией РФ силами ПВО были сбиты 415 украинских беспилотников. Их ликвидировали в небе над 18 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #регионы россии
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