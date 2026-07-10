Мобильные огневые группы Каспийской флотилии отбили «атаку» вражеских дронов

На Каспийской флотилии прошла комплексная тренировка расчетов мобильных огневых групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Каспийской флотилии и делится соответствующими кадрами.

После того, как сигнал о начале тренировки был получен, в назначенные районы для охраны и обороны указанных объектов выдвинулись мобильные огневые отряды на автомобилях повышенной проходимости «Улан» и «УАЗ». Эти машины оснащены сдвоенными установками 7,62-мм пулеметов Калашникова (ПКТ) с электронными прицелами. Также на позиции были отправлены мобильные огневые группы на автомобилях «Ахмат», оснащенные 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами «Корд».

В качестве имитаторов воздушных целей выступили БПЛА самолетного типа «Черника-2». Операторы дронов имитировали как групповые заходы на цель, так и одиночные, меняя высоту, направление и скорость, создавая условия, максимально приближенные к боевым. Для заблаговременного обнаружения и уничтожения безэкипажных катеров в небо над акваторией Каспийского моря поднялись вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-28.

Известно, что в процессе тренировки военнослужащие Каспийской флотилии отработали комплекс мероприятий по управлению силами при возникновении угрозы нападения с воздуха и моря. Военные постоянно совершенствуют свои навыки в условиях меняющейся обстановки.

Напомним, в апреле этого года корабли Каспийской флотилии провели комплексное учение с выполнением практических артиллерийских стрельб. Они отработали полный комплекс мероприятий боевой подготовки с различными вариантами действий сил флотилии при защите пунктов базирования и районов морской экономической деятельности в Каспийском море.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.