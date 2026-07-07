МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лантратова: за июнь 2026 года удалось установить судьбу 91 военнослужащего

Яна Лантратова отметила, что вместе с МО РФ, спецслужбами и ФСИН за июнь организовано три успешных обмена, в результате которых в Россию вернулись 550 военнослужащих.
Тимур Шерзад 07-07-2026 18:56
© Фото: Max, Яна Лантратова

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что за июнь текущего года удалось установить судьбу 91 военнослужащего. Она сказала это в ходе подведения итогов работы за прошлый месяц совместно с Минобороны России.

«Удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов», - сообщила Лантратова в своем канале в мессенджере «Макс».

Она добавила, что также за июнь было организовано три успешных обмена, в результате которых в Россию вернулись 550 военнослужащих ВС РФ. Эти обмены были организованы совместно с МО РФ, ФСИН и спецслужбами. 

Также Яна Лантратова заметила, что был произведен обмен мирных жителей по формуле «пять на пять». Он воссоединил три семьи. А обмен по формуле «семь на семь» позволил вернуть домой всех жителей Курской области. Она добавила, что всего на сопровождении аппарата уполномоченного по правам человека находятся 34 тысячи семей участников специальной военной операции. При этом ведется расширение патронажа и психологической поддержки.

#армия #военнослужащие #УПЧ #Яна Лантратова #Обмены
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 