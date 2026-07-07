Лантратова: за июнь 2026 года удалось установить судьбу 91 военнослужащего

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что за июнь текущего года удалось установить судьбу 91 военнослужащего. Она сказала это в ходе подведения итогов работы за прошлый месяц совместно с Минобороны России.

«Удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов», - сообщила Лантратова в своем канале в мессенджере «Макс».

Она добавила, что также за июнь было организовано три успешных обмена, в результате которых в Россию вернулись 550 военнослужащих ВС РФ. Эти обмены были организованы совместно с МО РФ, ФСИН и спецслужбами.

Также Яна Лантратова заметила, что был произведен обмен мирных жителей по формуле «пять на пять». Он воссоединил три семьи. А обмен по формуле «семь на семь» позволил вернуть домой всех жителей Курской области. Она добавила, что всего на сопровождении аппарата уполномоченного по правам человека находятся 34 тысячи семей участников специальной военной операции. При этом ведется расширение патронажа и психологической поддержки.