Бойцы-североморцы прошли обучение по применению дрона-перехватчика «Елка»

Военнослужащие подразделений беспилотных систем Северного флота прошли обучение по применению дрона-перехватчика «Елка», оснащенного искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

В течение двух дней представители промышленности провели с военнослужащими теоретические и учебно-практические занятия по применению «Елки». Этот беспилотник предназначен для поражения БПЛА мультироторного и самолетного типов.

Военнослужащий с позывным Енисей отметил маневренность и высокую эффективность «Елки». С его слов, данный дрон уже показал отличные результаты в ходе решения задач специальной военной операции.

«В ходе занятий личный состав получил необходимые теоретические знания и опыт эффективного применения данного дрона. За счет иксобразного расположения крыльев с установленными на них винтомоторными электрическими двигателями и аэродинамическим рулем беспилотник очень маневренный и способен догнать в воздухе уклоняющийся от удара вражеский дрон», - отметил военнослужащий.

В результате североморцы освоили управление перехватчиком, изучили тактику его использования, как в составе своих подразделений, так и отдельными расчетами на постах воздушного наблюдения. Известно, что занятия по применению перехватчиков беспилотных летательных аппаратов проходят постоянно. Это мероприятие состоялось в филиале парка «Патриот» Северного флота в Мурманской области.

Напомним, дрон-перехватчик «Елка» не имеет боевой части, поражение достигается за счет кинетической энергии при прямом ударе. Этот беспилотный летательный аппарат оснащен четырьмя мощными двигателями, благодаря чему он способен развивать высокую скорость. Это, в свою очередь, позволяет ему наносить разрушительные удары по БПЛА противника. Как подчеркивает пресс-служба Северного флота, «Елка» показывает высокую эффективность против новых беспилотников, которые оснащены искусственным интеллектом и умеют уклоняться от средств поражения.

Ранее зенитчик Даниил Казаков рассказывал корреспонденту «Звезды», что главное оружие против вражеских «птиц» - дрон-перехватчик «Елка». Он отмечал, что этот беспилотник оснащен видеокамерой с системой искусственного интеллекта. Поэтому, если «Елка» захватит цель, то уже не упустит.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.