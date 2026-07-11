«Герани» сожгли подстанции в Черниговской и Сумской областях

«Герани» ВС РФ сожгли подстанции, задействованные в интересах боевиков ВСУ, в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве продемонстрировали кадры удара дроном «Герань-2 сикер» по подстанции 110 кВ в населенном пункте Мена Черниговской области. Объект энергетической инфраструктуры был выведена из строя.

Также наши военные поразили подстанцию в населенном пункте Шостка Сумской области. В результате удара начался пожар, объект выведен из строя. Уточняется, что для удара был задействован беспилотник «Герань-4 сикер».

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Сегодня оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля ударов по железнодорожной инфраструктуре. Сообщается, что поражение цели было осуществлено в городе Сновск Черниговской области. Для удара наши военные задействовали беспилотник «Герань-2 сикер». Он уничтожил железнодорожный локомотив, использовавшийся боевиками в логистических целях.

Ранее в Минобороны России заявили, что в течение ночи в результате групповых ударов были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, на которых производили и хранили БПЛА. Также под удары наших военных попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Минобороны уточнили, что их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.