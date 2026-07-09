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ВС РФ эвакуировали семью из Константиновки, увидев с дрона сигнал о помощи

На опубликованных кадрах видно, как мужчина держит плакат с просьбой об эвакуации у поврежденного дома.
09-07-2026 11:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» эвакуировали из Константиновки семью с ребенком после того, как их обнаружили операторы разведывательного беспилотника. Кадры операции опубликовало Минобороны России.

Во время мониторинга жилых кварталов операторы БПЛА 1194-го мотострелкового полка заметили в одном из полуразрушенных домов людей, которые вышли к входу с плакатом «Семья с ребенком». Убедившись, что над домом находится российский беспилотник, жители попросили о помощи. Затем российские военнослужащие с помощью FPV-дрона доставили семье рацию и записку с указанием безопасного маршрута выхода.

После этого дроноводы сопровождали мирных жителей до точки эвакуации, где их встретили военнослужащие. На видео запечатлено, как семья вместе с ребенком выходит из опасной зоны и садится в автомобиль, который доставил их в безопасное место. По данным Минобороны, после эвакуации мирным жителям оказали медицинскую помощь и напоили горячим чаем. Семья поблагодарила российских военнослужащих за помощь и поддержку.

Ранее военнослужащие группировки войск «Юг» эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #эвакуация #константиновка
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