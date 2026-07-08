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В России отмечают День зенитных ракетных войск ВКС

Зенитные ракетные войска составляют огневую основу в системе противовоздушной обороны.
08-07-2026 00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сегодня в России отмечают День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил. Ровно 66 лет назад, 8 июля 1960 года, в составе Вооруженных Сил СССР был создан новый род войск - зенитные ракетные войска. Сейчас они входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил нашей страны.

Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны. Они предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск, важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

ЗРВ уничтожают вражеские самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Под их удар также попадают баллистические ракеты средней дальности и оперативно-тактические ракеты противника. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы врага, могут использоваться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов неприятеля в полете.

В настоящее время в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения ближнего действия, малой, средней дальности и дальнего действия. Речь идет о комплексах, таких как С-350 «Витязь», С-400 «Триумф», С-500 «Прометей» и ЗРПК «Панцирь-С» разных модификаций.

Для противодействия средствам воздушного нападения противника на территории России, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, развернута единая система противовоздушной обороны. Она обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов. Известно, что ни одна армия мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны, как наша.

С первых дней СВО боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику. На сегодняшний день уже подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов врага.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ЗРК #Зенитчики #день зенитных ракетных войск
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