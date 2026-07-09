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Российские войска поразили украинские логистические центры

Еще поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также другие цели.
09-07-2026 12:36
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения украинским логистическим центрам. Они попали в перечень объектов, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также сообщается о поражении объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Уточняется, что они используются в интересах ВСУ. 

Помимо этого, российские войска поразили места хранения вражеских беспилотников дальнего действия. Еще досталось складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов неприятеля. 

Также сообщалось, что огневое поражение наносилось пунктам временной дислокации иностранных наемников, а также вооруженных формирований Украины. Это произошло в 142 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Украина #Огневое поражение #Логистические центры
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