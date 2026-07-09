Абитуриенты военных вузов рассказали, как проходит отбор

В этом году, как ожидается, конкурс в высшие учебные заведения Министерства обороны будет еще выше, чем в предыдущие. Порядок поступления поделен на различные этапы для абитуриентов. Обязательны, в отличие от гражданских вузов, прохождение военно-врачебной комиссии, проверка психического состояния, сдача зачетов по физической подготовке.

Расскажем, как работает приемная комиссия в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева в Петербурге. Выпускники этого учебного заведения играют важнейшую роль в зоне специальной военной операции. Как мы знаем, без надежного тыла нет победы.

Кадры с уничтожением дрона ВСУ под Константиновкой записал ветеран СВО Сергей Головин. Награжденный медалью Жукова боец в тот момент прикрывал товарищей, которые устанавливали противодроновые сетки.

«Был случай, когда мы пошли на задачу, и мой товарищ наступил на мину - противопехотную. Мы его тащили где-то два часа на точку. Туман, дождь, птички летают», - вспоминает он.

Чтобы продолжать служить Родине уже в качестве офицера, Сергей решил поступить в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева. Такая же мечта у Ильи Баженова - еще одного участника специальной военной операции.

«Хотелось карьерного роста, все хотят расти, не стоять на месте, достигать каких-то целей. Главное, чтобы мы приносили пользу, чтобы был толк. Выпуститься отсюда квалифицированным специалистом, приносить пользу и быть нужным нашей стране», - поделился он.

За годы своей работы преподаватели академии МТО подготовили для армии и флота больше 80 тысяч офицеров снабжения. Такие специалисты в зоне СВО не только обеспечивают тыл, но и нередко действуют на передовой. Например, используют роботизированные комплексы и воздушные дроны для доставки продовольствия и боеприпасов. В академии МТО курсантов обучают самым современным способам ведения боевых действий.

«На сегодня во всех военных учебных заведениях академии имеются специализированные классы, где курсанты изучают на практике беспилотные летательные аппараты - и наши, и в том числе нашего потенциального противника. Занятия проводятся практические на учебных полигонах, с использованием практики специальной военной операции, практически 100 процентов преподавательского состава являются участниками СВО», - рассказал заместитель начальника военного института железнодорожных войск академии МТО им. А.В. Хрулева Николай Колеса.

Обычно срок подачи заявлений для поступления в военные вузы заканчивался в апреле - мае, но в этом году Министерство обороны России продлило его до 1 июля. Решение было принято в связи с планируемым увеличением числа офицеров в армии и на флоте. Алгоритм поступления в любой военный вуз практически один и тот же.

Сначала абитуриент должен обратиться в военный комиссариат с заявлением и пакетом документов. Туда входят автобиография, характеристики, медицинская карта, дипломы. Военкомат сам отправляет ваше личное дело в вуз - преимущества у кандидатов с опытом срочной, контрактной службы и, конечно, участников в СВО. Дальше уже в стенах учебного заведения абитуриенты проходят профессиональный отбор. Если с момента сдачи ЕГЭ прошло меньше четырех лет, то ничего пересдавать не надо. Если больше, то экзамены сдаются на месте, для каждого факультета и специальности свои. Например, будущие инженеры путей сообщения в академии имени генерала Хрулева сдают математику, русский язык, а также физику и информатику. Дальше - проверка физической подготовки и прохождение различных психологических тестов. Тот, кто набирает больше баллов, в итоге поступает в вуз.

Профессиональный отбор в стенах высшего учебного заведения проходит весь июль. Конкурс большой - по три человека на место. Важный аспект - это физическая подготовка абитуриентов. Ее проверяют, сдавая нормативы по силовым упражнениям и бегу на разные дистанции.

В Военно-космической академии имени Можайского тоже наплыв абитуриентов, многие из них - ветераны СВО. Отсюда для российских офицеров начинается дорога в космос. Это крупнейший политехнический вуз Минобороны России. В лабораториях академии курсанты управляют уже запущенными в космос аппаратами. Постоянно контролируют околоземное пространство и следят за возможными угрозами. Считывают информацию со спутников, оценивают состояние системы ГЛОНАСС, без которой невозможна глобальная координация ВС РФ. И, конечно, курсантов здесь готовят к пускам реальных ракетоносителей.

«В академии буквально месяц назад создана лаборатория искусственного интеллекта, в которой курсанты, адъюнкты, слушатели, научные сотрудники разрабатывают различные модели, связанные с искусственным интеллектом, разрабатывают системы управления беспилотных систем. В академии существует система анализа, обобщения и внедрения боевого опыта специальной военной операции», - объяснил начальник учебно-методического отдела Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Иван Воронков.

Всего через месяц мечта многих из этих парней осуществится - они будут зачислены в военные вузы, дальше - курс молодого бойца и обучение военному делу. Два года и десять месяцев - чтобы получить звание прапорщика, пять лет - чтобы стать офицером ВС России.