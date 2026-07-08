Ни права на ошибку, ни секунды простоя: о работе зенитчиков в зоне СВО

Шестьдесят восемь с половиной тысяч украинских дронов сбито над российскими регионами с начала года. И это все они - комплексы С-300, С-400, «Панцири», БУКи, ТОРы и другие наши воздушные перехватчики.

Сбитый беспилотник, который вы видите на кадрах, оказался легкой добычей для зенитчиков группировки войск «Север». Цель была под носом - до нее 4 км. Для ближнего боя в воздухе – «Панцирь» - идеально подходит.

Со слов военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, рабочее время зенитного ракетного комплекса должно быть минимальным: это время с момента обнаружения цели до момента пуска ракеты. Специалист тоже упомянул «Панцирь», ведь у этого комплекса очень хорошие характеристики и возможности.

У этой пусковой установки зона поражения в десятки, а то и сотни раз больше. Перехваты на дальности до 400 км. Зенитные ракетные комплексы С-300 на Харьковском участке фронта защищают от самых сложных угроз.

Станция наведения пробирается через плотные заросли и практически сливается с ними. Нужна выгодная позиция для полного обнаружения. Дальше машина управления пусками выдает все, что видит. Именно отсюда подсказывают, по каким летящим объектам нужно стрелять. А ведь в небе одновременно с «чужими» могут летать и «свои». Система их безошибочно фильтрует, «своих» точно не тронет.

Расчеты такой же установки в начале СВО поставили мировой рекорд по дальности поражения. Тогда у Украины еще были истребители. Их отправляли бомбить мирное население Белгородской области. После одной такой атаки наши зенитчики настигли пару украинских Су-27 и Су-24 над Полтавской областью на удалении свыше 200 км. Пока никто не превзошел это достижение.

Ни права на ошибку, ни секунды простоя – зенитчики ежеминутно отражают атаки с воздуха. Каждый день в сводках - статистика сбитых БПЛА и ракет. И когда у наших границ становится на одну смертоносную цель меньше, где-то обязательно улыбается один счастливый ракетчик.

Напомним, сегодня в России отмечают День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил. Ровно 66 лет назад, 8 июля 1960 года, в составе Вооруженных Сил СССР появился новый род войск - зенитные ракетные войска.