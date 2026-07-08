ВС РФ ударили по заправкам и складам на Украине

ВС РФ нанесли ряд ударов по складской, железнодорожной и автозаправочной инфраструктуре противника. Все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщил источник «Звезды».

ВКС России поразили складские помещения, находившиеся в городе Запорожье. Помимо этого, поражены склады компании «Агромат-Декор» в Святошинском районе Киева. Уточняется, что компания «Агромат-Декор» разрабатывала и производила композитные материалы и комплектующие к беспилотным летательным аппаратам.

Также сообщается об ударах по автозаправочным станциям в Одесской области. Поражены АЗС Petromol в населенном пункте Кирнички, а также АЗС «Веста» в Спасском. В ходе ударов применялись беспилотные летательные аппараты «Герань».

Помимо этого, БПЛА «Герань» наведались в город Сновск (Черниговская область). Удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре, которую враг использовал в логистических целях.