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Танкисты группировки «Центр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Удар 125-миллиметровыми снарядами наносился с закрытой огневой позиции на Днепропетровском направлении.
09-07-2026 18:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении склада с боеприпасами неприятеля в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

Уточняется, что стрельба 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами велась с закрытой огневой позиции. До цели было около семи километров, отметили в МО РФ. 

Координаты цели предоставили операторы беспилотных летательных аппаратов. Прежде чем открыть огонь, танкисты озаботились защитой от вражеских беспилотников - так, российское оборонное ведомство добавило, что военнослужащие организовали посты воздушного наблюдения для защиты от вражеских FPV-дронов.

Ранее командир танкового батальона в беседе со «Звездой» рассказал, как танкисты раздавили гусеницами украинские блиндажи. В тот раз во время боя у танка отказала пушка, но экипаж не растерялся, бросившись крушить укрытия неприятеля весом самой бронетехники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3М #группировка «Центр» #Днепропетровское направление
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