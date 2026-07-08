Украинские боевики забирали у жителей Красного Лимана собственность и припасы. Об этом рассказал командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Тобол.

«Рассказывают, что, когда в городе находился противник, заходили в квартиры, все у них забирали - воду, еду, какие-то бытовые приборы», - заметил Тобол.

Он добавил, что мирные жители признавались, что они давно ждали российские войска, надеясь, что город будет освобожден и они заживут спокойно. При этом жители Красного Лимана, обобранные боевиками ВСУ, просили помощи. В этом российские бойцы не отказывают.

«Конечно, помогаем, наш солдат, как говорится, бабушке последнее отдаст всегда и поделится», - подчеркнул Тобол.

По его словам, пленные массово рассказывают, что в ВСУ они попали, пойманные сотрудниками ТЦК по пути на работу. Часть боевиков сдается целенаправленно при удобной возможности, подчеркивая, что они не хотят воевать за Украину.

Ранее сообщалось, что российский ударный беспилотник «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами неприятеля под Красным Лиманом. В МО РФ отметили, что уничтожение вражеских дроноводов позволило существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на этом участке фронта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.