Девочка из Константиновки рассказала, как ВСУ обманули ее семью с эвакуацией

Украинские военнослужащие обещали эвакуировать семью 10-летней Софии из Константиновки, однако за мирными жителями так и не пришли. Об этом девочка рассказала на видео, предоставленном телеканалу «Звезда» пресс-центром группировки войск «Юг».

«Дед с бабушкой утром пришли за бутылками с водой. Мы с мамой в подвале сидели. И слышим - прилет. И мама побежала смотреть. И прибежала вся в слезах. Мама побежала вызывать таких людей, которые могли бы помочь. Они пришли, эти военные, деда занесли в комнатную кухню. И все обещали нам, что вывезут нас. Не вывезли. Да наврали, это точно, что вывезут. Они же умеют врать», - сказала девочка.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Юг» эвакуировали Софию из Константиновки. По данным ведомства, девочку обнаружили во время обследования жилых домов на окраине города. Она находилась в подвале одна и рассказала, что мать умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка, как утверждает министерство, погибли после удара украинского беспилотника.

В течение почти месяца российские военнослужащие привозили ребенку продукты и необходимые вещи, навещали ее и обеспечивали безопасность. Когда появилась возможность, Софию вывезли в безопасный район.

После эвакуации уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в Telegram-канале, что возьмет историю девочки на личный контроль. По ее словам, Софии необходимо обеспечить психологическую помощь, провести медицинское обследование и организовать поиск родственников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.