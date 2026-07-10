ВКС России уничтожили пункт управления дронами врага в лесополосе

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что цель находилась в районе населенного пункта Рубленое в Харьковской области. Его выявили средства воздушной разведки. Летчики применили фугасные авиабомбы ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Еще в российском оборонном ведомстве рассказали о нанесении удара по насыпной переправе в районе населенного пункта Маяки в ДНР. Ее использовали подразделения ВСУ - на переправу расход авиабомб составил пять ФАБ-500 с УМПК.

Еще четыре такие же бомбы упали на пункт временной дислокации боевикой 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Цель находилась в районе населенного пункта Захаровка на территории Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.