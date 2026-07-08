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Пленный сообщил, что инструкторы из Финляндии обучали его в Польше

Перед началом операции по освобождению Константиновки Александр Головко получил ранение, подорвавшись на растяжке. Когда российские военнослужащие вошли на позицию, он уже был ранен и делал себе перевязку.
08-07-2026 10:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Головко сообщил, что после мобилизации прошел подготовку в Польше под руководством финских инструкторов. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

По словам Головко, его задержали сотрудники полиции вместе с представителями территориального центра комплектования (ТЦК), после чего направили на 45-дневную базовую подготовку в Винницкой области. Затем, как обладателя высшего образования, перевели во Львовскую область, а позже отправили в Польшу.

«У кого был заграничный паспорт, нас отправили учиться на территорию Польши на два месяца. Поляки предоставляли жилье и еду, а обучали нас финны», - рассказал пленный.

После возвращения на Украину он получил звание младшего лейтенанта и был распределен в 28-ю отдельную механизированную бригаду. В конце декабря 2024 года Головко направили в район Константиновки, где он занимался эксплуатацией системы радиоэлектронного подавления беспилотников.

Головко утверждает, что незадолго до штурма российских подразделений получил ранение, подорвавшись на растяжке. По словам пленного, после того как он пришел в себя, рядом уже находились российские военнослужащие, которые оказали ему первую помощь.

Ранее военнослужащий 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кузьменко, добровольно сдавшийся в плен в районе Константиновки, поблагодарил российских военнослужащих за то, что они взяли его и сослуживцев в плен вместо уничтожения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленный #константиновка
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