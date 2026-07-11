В Нижегородской области спустя 13 лет открылось военное училище

Для абитуриентов наступила горячая пора. Завершается прием документов в высшие учебные заведения. Как работает приемная комиссия в высшем командном военно-инженерном Ковельском училище в Нижегородской области - узнала наша съемочная группа. Оно было закрыто 13 лет, открылось только в прошлом году.

Будущие военные инженеры осваивают технику, которая меняет современное поле боя. То, что еще вчера можно было увидеть разве что на выставках перспективных разработок, сегодня стало рабочим инструментом инженерных подразделений. Учебная программа меняется вслед за технологиями, а материальная база регулярно пополняется новыми образцами.

«У нас очень широко идет взаимодействие с подразделениями, находящимися в зоне специальной военной операции, и с разработчиками новейших средств робототехники. Поэтому мы продолжаем обучать курсантов как на наземных робототехнических комплексах, так и на беспилотных летательных аппаратах», - рассказал преподаватель кафедры электроснабжения и радиотелемеханики высшего военно-инженерного командного училища Игорь Болтенков.

В училище готовят специалистов для инженерных войск разных уровней. Будущие офицеры проходят пятилетнюю программу обучения, изучают устройство техники, тактику ее применения и управление подразделениями.

«Младших специалистов учат, как правильно эксплуатировать и использовать эти летательные системы, а нас учат абсолютно всему», - поделился курсант высшего военно-инженерного командного училища Ларион Вальцев.

Главная задача - подготовить офицеров, которые смогут не только управлять современной техникой, но и принимать решения при выполнении боевых задач. Значительная часть обучения - практические занятия.

Наземные роботы - уже неотъемлемая часть современного боя. Они берут на себя доставку грузов, инженерные задачи и помогают сохранить жизни военнослужащих. Управлять такой техникой курсанты учатся еще в училище. Например, комплекс «Богомол В5» способен не только выполнять команды оператора. При потере радиосвязи он переходит в режим «следуй за мной» и, словно служебная собака, движется за военнослужащим, перевозя снаряжение и другую полезную нагрузку.

Еще одно направление подготовки - беспилотные системы. Сначала курсанты работают на тренажерах и симуляторах, затем переходят к управлению небольшими FPV-дронами - тинивупами, где отрабатывают навыки пилотирования и работы с аппаратурой. Финальный этап - практическое применение техники на полигоне.

Новые специальности уже вошли в программу подготовки офицеров. Конкурс на направления, связанные с беспилотными системами и робототехникой, сегодня составляет два человека на место.

«Сейчас в любом роде войск нужны специалисты беспилотных систем. На эти специальности молодые люди идут активно, естественно, им интересно, потому что это не только связано с какой-то техникой, но и с программным обеспечением - полеты, роботы, они постоянно модернизируются, в том числе нам постоянно новые образцы беспилотных аппаратов и робототехнических комплексов поступают», - сказал врио заместителя начальника высшего командного инженерного училища по учебной работе Александр Будников.

Обычно срок подачи заявлений для поступления в военные вузы заканчивался в апреле-мае, но в этом году Министерство обороны продлило его до 1 июля. Решение было принято в связи с планируемым увеличением числа офицеров в армии и на флоте. Алгоритм поступления в любой военный вуз практически одинаковый.

Сначала абитуриент должен обратиться в военный комиссариат с заявлением и пакетом документов. Туда входят автобиография, характеристики, медицинская карта, дипломы. Военкомат сам отправляет ваше личное дело в вуз - преимущества у кандидатов с опытом срочной, контрактной службы и, конечно, участия в СВО. Дальше уже в стенах учебного заведения абитуриенты проходят профессиональный отбор. Если с момента сдачи ЕГЭ прошло меньше четырех лет - ничего пересдавать не надо. Если больше - экзамены сдаются на месте, для каждого факультета и специальности свои. Будущим военным инженерам нижегородского Высшего командного инженерного училища надо успешно сдать: математику, русский язык, а также физику и информатику. Дальше - проверка физподготовки и прохождение различных психологических тестов. Тот, кто набирает больше баллов, в итоге поступает в вуз.

Среди абитуриентов - выпускники школ, кадетских корпусов и военнослужащие с боевым опытом. Егор Кречетов родом из Донецка. В инженерных подразделениях начал карьеру еще в роли ополченца. После начала спецоперации начал осваивать беспилотники. Получив медаль за отвагу, намеренно решил стать офицером.

«Интересно было прежде всего заниматься тематикой БПЛА и, естественно, инженерные войска», - рассказал он.

Для Захара Зубова выбор профессии - продолжение семейной истории. Его отец также учился на военного инженера. Молодой человек решил продолжить династию и стать грозой водных преград.

«Я хотел быть как папа…нам показывали видео, мне очень понравилось, я захотел поступить на понтонёра», - поделился абитуриент.

А Лев Соколов выбрал инженерные войска благодаря современным специальностям. Выпускник кадетского корпуса изучал разные военные вузы, но остановился именно на этом направлении.

«Я иду на электро- и теплоснабжение. В инженерные войска поступил, потому что это интересно. Это дает много опыта в дальнейшем», - отметил он.

За десятилетия инженерные войска сформировали свою классическую школу подготовки: инженеры по эксплуатации техники, строители, специалисты по электроснабжению и радиотелемеханике. После беспилотников и робототехнических комплексов следующим этапом станет подготовка специалистов по применению безэкипажных катеров. В том числе для задач, которые выполняют понтонные подразделения.