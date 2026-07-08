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Саперы обезвредили замаскированные взрывные устройства в Харьковской области

ВСУ маскируют мины под объекты местности и бытовой мусор.
08-07-2026 14:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Саперы инженерных подразделений 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели разминирование дорог и уничтожили взрывоопасные предметы на одном из логистических маршрутов в Харьковской области.

Кроме того, военнослужащие соседних подразделений сообщают о появлении на маршруте следования несдетонировавших FPV-дронов противника, представляющих угрозу для автомобильной техники и мотоциклов. Известно, что ВСУ маскируют мины под естественный ландшафт, объекты местности и бытовой мусор.

В ходе инженерной разведки военнослужащие обнаружили взрывное устройство, похожее на противотанковую мину ТМ-62, которую противник сбросил с БПЛА на край дороги. Взрывоопасный предмет уничтожили методом установки накладного заряда. Чтобы избежать преждевременной детонации из-за реакции взрывателя на изменение магнитного поля или положение мины, сапер не приближается к устройству. Накладной заряд устанавливается с безопасного расстояния при помощи деревянного шеста.

Также при проведении инженерной разведки используют беспилотные системы коптерного типа. Во время обследования местности обнаруженные подозрительные предметы уничтожают путем сброса осколочно-фугасных боеприпасов. Саперы ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживают обнаруженные взрывоопасные предметы. Это необходимо для обеспечения безопасности войск и местных жителей.

Ранее Минобороны России делилось кадрами боев за Петро-Ивановку в Харьковской области. Сообщалось, что перед началом штурма разведывательные беспилотники выявили огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, а также точки запуска украинских БПЛА. После этого по обнаруженным целям нанесли удары артиллерия и ударные беспилотники.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Саперы #Харьковская область
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