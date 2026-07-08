Подразделения группировки войск «Запад» взяли штурмом два опорных пункта ВСУ западнее города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что опорными пунктами овладели штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. В ходе этих действий удалось уничтожить до 15 военнослужащих неприятеля, три автомобиля, пять НРТК и 11 пунктов управления беспилотниками.

В самом Красном Лимане группы закрепления 25-й армии из состава группировки завершают поиск и уничтожение украинских боевиков. Они принадлежат 60-й механизированной бригаде ВСУ, а также 120-й бригаде теробороны.

Всего же в зоне ответственности группировки враг за сутки потерял более 220 военнослужащих. Также противник лишился бронеавтомобиля, 18 единиц автотехники, двух орудий полевой артиллерии и зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger британского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.