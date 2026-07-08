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ВС РФ взяли штурмом два опорных пункта врага западнее Красного Лимана

Военнослужащие завершают поиск и уничтожение украинских боевиков в Красном Лимане.
08-07-2026 12:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Запад» взяли штурмом два опорных пункта ВСУ западнее города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что опорными пунктами овладели штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. В ходе этих действий удалось уничтожить до 15 военнослужащих неприятеля, три автомобиля, пять НРТК и 11 пунктов управления беспилотниками. 

В самом Красном Лимане группы закрепления 25-й армии из состава группировки завершают поиск и уничтожение украинских боевиков. Они принадлежат 60-й механизированной бригаде ВСУ, а также 120-й бригаде теробороны. 

Всего же в зоне ответственности группировки враг за сутки потерял более 220 военнослужащих. Также противник лишился бронеавтомобиля, 18 единиц автотехники, двух орудий полевой артиллерии и зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger британского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #красный лиман #группировка запад
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