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«Герань» устроила пожар на нефтебазе в Киевской области

Пораженная цель находилась в населенном пункте Переяславское Киевской области.
10-07-2026 14:36
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие нанесли удар по нефтебазе ООО «БРСМ-Нафта». Об этом сообщил источник «Звезды».

Уточняется, что расчет применил беспилотный летательный аппарат «Герань-4». Цель при этом находилась в населенном пункте Переяславское на территории Киевской области. Ее координаты, по данным источника, - 50.261944, 31.670278.

Отмечено, что намеченную цель удалось успешно поразить. При этом на месте удара возник пожар.

Ранее источник сообщал, что наши «Герани» ударили по топливным резервуарам Одесского припортового завода. Ранее уже Минобороны России показывало кадры поражения «Геранью» склада горюче-смазочных материалов в Запорожье.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Киевская область #Герань-4 #Переяславское #БРСМ-Нафта
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