Мотострелки «Центра» отточили навыки противодействия дронам ВСУ

Военнослужащие штурмовых подразделений 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно совершенствуют свои навыки на полигоне в тыловом районе СВО. Кадрами боевой подготовки делится Минобороны России.

В ходе интенсивных тренировок военнослужащие отрабатывают широкий спектр задач. Ключевое место среди них занимает противодействие ударным беспилотным летательным аппаратам противника.

Отмечается, что военнослужащие обучаются тактике ухода от атак вражеских FPV-дронов грамотной смене позиций, скоростным перебежкам и другим способам уклонения от воздушных целей. Наши бойцы доводят до автоматизма навыки обнаружения дронов по звуку и визуальным признакам, что позволяет своевременно реагировать на угрозу.

В ходе тренировок особое внимание уделяется слаживанию штурмовых подразделений. Военнослужащие отрабатывают тактические приемы боя в условиях города в составе малых штурмовых групп, способы взаимодействия при штурме зданий и укрепленных опорных пунктов ВСУ, порядок применения вооружения и тактическую стрельбу из различных положений.

Известно, что подготовку проходят как военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Министерством обороны России, так и бойцы, которые уже были на боевых задачах. Для создания условий, максимально приближенных к боевым, штурмовики используют холостые и боевые патроны, дымовые шашки, светошумовые и осколочные гранаты. Все занятия контролируют опытные инструкторы, у которых за плечами десятки выполненных боевых задач на фронте.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что комплексный подход к проведению занятий позволяет подготовить военнослужащих штурмовых подразделений к ведению всех видов стрелкового боя в различных условиях. Систематическая боевая учеба и доведение усвоенных знаний и навыков до автоматизма создают необходимый задел для успешного продвижения штурмовых подразделений в глубину обороны противника на Добропольском направлении СВО.

Ранее военнослужащие ВС РФ показали, как уничтожают дальнобойных дронов под Добропольем. Для поражения беспилотников они использовали пулеметы Калашникова и переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», оснащенные ночными прицелами.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.