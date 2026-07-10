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Комбат: после ликвидации «ждунов» продвижение в Константиновке ускорилось

Часть пехоты ВСУ выполняла роль наблюдателей, месяцами скрываясь в зданиях и передавая сведения о передвижении российских военнослужащих.
10-07-2026 18:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Продвижение российских подразделений в Константиновке Донецкой Народной Республики ускорилось после выявления и уничтожения так называемых «ждунов» ВСУ, передававших информацию о передвижении войск. Об этом в интервью, предоставленном Минобороны России, сообщил командир батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным Бизон.

«Пехота у них использовалась просто как "ждуны", которые сидят тихо, не шевелясь, по два-три месяца, бывает, и полгода. И просто передают все наши передвижения, которые слышат. Вот таких было тяжело выявлять. Но когда выявили и полностью уничтожили, движение по маршруту стало еще проще», - пояснил Бизон.

По его словам, операция по заходу в город началась с переброски небольших групп, которые скрытно проникали в частный сектор и постепенно накапливали силы для последующей зачистки. Комбат отметил, что такой маневр стал неожиданностью для украинских подразделений.

Бизон рассказал, что до начала операции военнослужащих заранее готовили к ведению боевых действий в городской застройке, а сейчас в бой направляют уже полностью подготовленные штурмовые группы. По его словам, основной упор украинская сторона сделала на использование беспилотников.

Комбат добавил, что сейчас в Константиновке продолжается зачистка отдельных очагов сопротивления. Основную угрозу, по его словам, представляют FPV-дроны, тяжелые коптеры R-18 («Баба-яга») и разведывательные беспилотники. При этом в стрелковых боях, как утверждает военнослужащий, украинские подразделения оказывают минимальное сопротивление.

Ранее, 3 июля, российское военное руководство доложило президенту Владимиру Путину о взятии Константиновки. Глава государства назвал это важным этапом на пути к Cлавянско-Краматорскому узлу обороны ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #бизон #константиновка #Продвижение
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