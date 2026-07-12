В Одессе поражен логистический центр компании «Одтранс». Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства говорится, что ночью ВС РФ ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. В результате была поражена портовая инфраструктура в Одесской области, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также под удар попали морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.

Уточняется, что в порту «Одесса» был поражен логистический центр транспортной компании «Одтранс». Она осуществляет перевозку грузов военного назначения.

В порту «Черноморск» были поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения военных грузов, а также резервуары ГСМ. Там же были поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Сегодня в МО РФ показали, как беспилотники армии России поразили склад военно-технического имущества в Черниговской области. В сообщении военного ведомства уточняется, что расчеты войск беспилотных систем применили для ударов дроны «Герань». Их целью стал склад вооружения в поселке Кучиновка Сновского района. Боевики ВСУ хранили там беспилотные летательные аппараты и компоненты к ним.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.