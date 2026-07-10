Над российскими регионами за ночь сбили 376 украинских дронов

За прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали 376 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что дроны были самолетного типа. БПЛА ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Также беспилотники уничтожили над акваторией Азовского моря.

Накануне, 9 июля, над российскими регионами ликвидировали 73 дрона. Их уничтожили в небе над 12 регионами и акваторией Азовского моря.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.