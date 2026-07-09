Минобороны России получило партию новых Су-30СМ2 и Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация ГК «Ростех» в рамках гособоронзаказа изготовила партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они были переданы Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что машины прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний. После этого они отправились к местам несения службы.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ по поставкам образцов вооружений и военной техники, экипажем была осуществлена приемка самолетов», - рассказал летчик Су-30СМ2.

Он отметил, что машина, которую он принимал, - один из самых современных боевых самолетов ВС РФ. Летчик выразил благодарность коллективу завода за самоотверженный труд при создании авиационной техники.

Истребители Су-30СМ2 - это дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Машину отличают высокие летно-технические характеристики и маневренность. Глубокая модернизация значительно расширила возможности самолета. Мощная РЛС позволяет истребителю «видеть» значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр целей, не заходя в зону действия ПВО противника.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

«Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее», - отметил летчик Су-34.

Он добавил, что машина имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения. Многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе. Машина уверенно сохраняет за собой эту позицию.

«Производственные площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ», - сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Он объяснил, что одновременно с поставками техники ведутся работы по дальнейшему совершенствованию самолетов. При этом учитывается опыт, полученный в ходе проведения спецоперации.

Ранее в Минобороны России показывали боевое применение новейших машин. Так, ведомство показало кадры уничтожения украинских расчетов БПЛА в зоне проведения спецоперации экипажем Су-34. Авиаудар наносился в интересах группировки войск «Юг». Целью стал личный состав ВСУ и место запуска беспилотников неприятеля, летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев рассказывал «Звезде», как истребители Су-30СМ2, изготовленные на предприятии, получили современные средства радиоэлектронного противодействия. Помимо этого, они были оснащены самым современным пилотажным оборудованием, системой госопознавания и расширенной системой вооружения.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.