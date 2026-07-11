Российская армия ударила ракетой ОТРК «Искандер-М» по складам с боеприпасами на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе. Об этом сообщил источник «Звезды».

Вооруженные силы России поразили два объекта военно-промышленного комплекса в Киеве и морскую портовую инфраструктуру в Одессе, Черноморске и Измаиле, сообщили ранее в Минобороны. Последняя использовалась для доставки и хранения грузов военного назначения.

В Киеве под удар попали два предприятия, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов. Первое из них - «Фанплит», где изготавливают БПЛА «Файер Пойнт-2». Второе - «Аэдрон», также занимающийся производством беспилотников.

Высокоточное оружие России успешно преодолевает западные системы ПВО Украины, подчеркнули в министерстве. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, включая Киев, где сосредоточены системы ПРО иностранного производства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.