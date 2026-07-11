МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под удар «Искандера» попали склады с боеприпасами ВМС Украины в Одессе

Поражен объект на территории Западной военно-морской базы.
11-07-2026 17:17
© Фото: ТРК «Звезда»

Российская армия ударила ракетой ОТРК «Искандер-М» по складам с боеприпасами на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе. Об этом сообщил источник «Звезды».

Вооруженные силы России поразили два объекта военно-промышленного комплекса в Киеве и морскую портовую инфраструктуру в Одессе, Черноморске и Измаиле, сообщили ранее в Минобороны. Последняя использовалась для доставки и хранения грузов военного назначения.

В Киеве под удар попали два предприятия, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов. Первое из них - «Фанплит», где изготавливают БПЛА «Файер Пойнт-2». Второе - «Аэдрон», также занимающийся производством беспилотников.

Высокоточное оружие России успешно преодолевает западные системы ПВО Украины, подчеркнули в министерстве. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, включая Киев, где сосредоточены системы ПРО иностранного производства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Искандер-М #одесса #ВСУ #военно-морская база #ВМС Украины #склады с боеприпасами
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 