В Черноморске после ночных ударов возникли перебои с электричеством

В результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в части районов Черноморска Одесской области наблюдались перебои в работе электричества. Об этом сообщил источник «Звезды».

Ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по портовой и энергетической инфраструктуре. Минобороны сообщало, что в порту «Черноморск» был поражен перегрузочный центр, используемый для разгрузки и хранения военных грузов, а также резервуары ГСМ. Там же были поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

Помимо этого, на видеокадрах, которые распространяются в местных соцсетях и пабликах, фиксировалась нештатная работа украинских средств ПВО. Отмечается, что это могло привести к разрушению гражданских объектов.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Сегодня в МО РФ показали, как беспилотники армии России поразили склад военно-технического имущества в Черниговской области. В сообщении военного ведомства уточняется, что расчеты войск беспилотных систем применили для ударов дроны «Герань». Их целью стал склад вооружения в поселке Кучиновка Сновского района. Боевики хранили там БПЛА и компоненты к ним.