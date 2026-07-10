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ВС РФ нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов

Удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.
10-07-2026 12:22
© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило о нанесении за неделю массированного и шести групповых ударов. Это было сделано в ответ на террористические атаки, предпринимаемые Украиной по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Уточняется, что эти удары наносились в период с 4 по 10 июля. Военнослужащие применяли высокоточное оружие, а также ударные дроны. 

Среди пораженных целей называются предприятия военно-промышленного комплекса Украины, вражеские военные аэродромы, склады боеприпасов и логистические центры. Досталось и топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре - объектам, которые используются в интересах ВСУ. 

Российские удары поражали места производства и хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также комплектующих к ним. Успешно поражались и пункты временной дислокации иностранных наемников, а также вооруженных формирований Украины. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #массированный удар #групповые удары #инфраструктура врага
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