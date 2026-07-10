ВС РФ нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов

Минобороны России сообщило о нанесении за неделю массированного и шести групповых ударов. Это было сделано в ответ на террористические атаки, предпринимаемые Украиной по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Уточняется, что эти удары наносились в период с 4 по 10 июля. Военнослужащие применяли высокоточное оружие, а также ударные дроны.

Среди пораженных целей называются предприятия военно-промышленного комплекса Украины, вражеские военные аэродромы, склады боеприпасов и логистические центры. Досталось и топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре - объектам, которые используются в интересах ВСУ.

Российские удары поражали места производства и хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также комплектующих к ним. Успешно поражались и пункты временной дислокации иностранных наемников, а также вооруженных формирований Украины.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.