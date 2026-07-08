Над российскими регионами сбили за ночь 415 украинских дронов

За ночь средства ПВО ликвидировали 415 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 08.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что дроны были самолетного типа. Их ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Татарстан. Также беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее над территорией РФ силами ПВО были сбиты 452 украинских дрона. Их ликвидировали в небе над 17 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.