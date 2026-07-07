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Минобороны показало удары дронов по автотранспорту ВСУ в Краматорске

Операторы ударных беспилотников добились точных попаданий по вражескому транспорту.
07-07-2026 18:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» группировки войск «Юг» нанесли удары по автотранспорту, который, по данным Минобороны России, использовался ВСУ в Краматорске для снабжения подразделений.

Как уточнили в ведомстве, после продвижения российских подразделений на Краматорском направлении расчеты ударных БПЛА получили возможность поражать цели в районах, которые ранее находились в глубоком тылу противника.

По информации Минобороны, во время воздушной разведки были обнаружены несколько автомобилей, задействованных для перевозки личного состава, боеприпасов и других материальных средств. После подтверждения целей операторы направили к ним ударные беспилотники, которые точными ударами уничтожили транспорт.

На опубликованных кадрах объективного контроля запечатлены полет дрона над промышленной зоной Краматорска, обнаружение белого фургона Volkswagen и кроссовера Peugeot, после чего демонстрируется их поражение. В ведомстве отметили, что такие удары направлены на нарушение логистики украинских подразделений и снабжения передовых позиций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Краматорск #FPV-дроны
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