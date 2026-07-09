Моряки РФ и КНР завершили планирование совместных учений на картах

В порту Циндао экипажи кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая обменялись опытом во время берегового этапа совместных учений «Морское взаимодействие-2026». Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учений на картах. Для китайских экипажей устроили экскурсию по гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг». Также моряки сыграли дружеский матч по баскетболу. Его провели под девизом «Играем как бойцы, дружим как братья».

Российско-китайские учения пройдут в акватории Желтого моря. Военные моряки двух стран отработают спасательные операции, противодействие кораблям и авиации условного противника. Также будут проведены совместные артиллерийские стрельбы. Одним из этапов маневров станет тренировка по оказанию помощи и спасению экипажа условно аварийной подлодки с помощью подводного аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили, что в китайском порту Циндао стартовали совместные учения «Морское взаимодействие-2026». Торжественная церемония открытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая.

Перед офицерами объединенного штаба и командирами кораблей ВМФ России и ВМС НОАК выступили руководители учения - контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн. Контр-адмирал Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер. Они не направлены против третьих стран. После окончания церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.