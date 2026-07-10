МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ленобласти прошли учения по сплачиванию расчетов военных инженеров

В специальных учениях задействовали более 300 военнослужащих и свыше 70 образцов вооружения и военной техники.
10-07-2026 00:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специальные учения по сплачиванию расчетов подразделений 30-го гвардейского инженерно-саперного полка состоялись на полигоне в Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы инженерно-штурмовых подразделений преодолели более 300 метров штурмовой полосы.

В это время саперы-кинологи проходили испытания вместе со своими четвероногими напарниками - минно-розыскными собаками. Препятствия имитировали различные городские условия, в которых предстоит работать. Ключевым этапом стал поиск взрывчатых веществ на незнакомом участке местности.

Военнослужащие понтонной роты развернули переправу из речных звеньев через водоем с применением понтонно-мостового парка на базе автомобилей КамАЗ. Грузоподъемность переправы составила 40 тонн. На завершающем этапе учений военнослужащие инженерно-саперного полка взяли штурмом условный населенный пункт.

Действовали малыми группами по два-три человека. Выполнение задачи осложняло применение средств имитации артиллерийского огня. Всего в специальных учениях были задействованы более 300 военнослужащих и свыше 70 образцов вооружения и военной техники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #Саперы #кинологи #ЛенВО
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 