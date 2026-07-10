В Ленобласти прошли учения по сплачиванию расчетов военных инженеров

Специальные учения по сплачиванию расчетов подразделений 30-го гвардейского инженерно-саперного полка состоялись на полигоне в Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы инженерно-штурмовых подразделений преодолели более 300 метров штурмовой полосы.

В это время саперы-кинологи проходили испытания вместе со своими четвероногими напарниками - минно-розыскными собаками. Препятствия имитировали различные городские условия, в которых предстоит работать. Ключевым этапом стал поиск взрывчатых веществ на незнакомом участке местности.

Военнослужащие понтонной роты развернули переправу из речных звеньев через водоем с применением понтонно-мостового парка на базе автомобилей КамАЗ. Грузоподъемность переправы составила 40 тонн. На завершающем этапе учений военнослужащие инженерно-саперного полка взяли штурмом условный населенный пункт.

Действовали малыми группами по два-три человека. Выполнение задачи осложняло применение средств имитации артиллерийского огня. Всего в специальных учениях были задействованы более 300 военнослужащих и свыше 70 образцов вооружения и военной техники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.