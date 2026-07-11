Над российскими регионами за ночь уничтожили 178 украинских дронов

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 10 июля до 8.00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что дроны ликвидировали в небе над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Адыгеей. Также беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне, 10 июля, над российскими регионами сбили 376 вражеских дронов. Их уничтожили в небе над 13 регионами и акваторией Азовского моря.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.