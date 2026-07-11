Замминистра обороны Шулика помог иностранцу ускорить оформление гражданства после СВО

Заместитель министра обороны, руководитель аппарата Минобороны России генерал-полковник Виталий Шулика провел прием граждан по личным вопросам. На нем шла речь о мерах социальной поддержки членов семей участников спецоперации.

Вдова военнослужащего рассказала о трудностях оформления документов для выплат из-за юридической неопределенности причины смерти ее мужа. Вопрос оперативно решили, дано поручение оформить и обеспечить выплаты в ближайшее время.

В ходе мероприятия за помощью обратился иностранец. Он в соответствии с указом президента год прослужил в мотострелковом полку и попросил ускорить подготовку документов Минобороны. Они нужны ему, чтобы получить российское гражданство, снова заключить контракт и вернуться в свое подразделение.

Замминистра поручил органам военного управления подготовить нужные документы для гражданства, взять на контроль постановку на воинский учет, оформление удостоверения ветерана боевых действий и возвращение на службу обратившегося.

«Вы отвоевали, соответственно, выполнили свои обязательства, которые взяли на себя. Вам за это большое спасибо. Возьму на личный контроль это рассмотрение. И соответственно попрошу коллег из МВД нам об этом сообщить», - сказал замминистра обороны.

В мероприятии участвовала представитель МВД России, которая объяснила порядок получения гражданства и заверила, что этот вопрос будет на особом контроле. Пока заявление рассматривают, этому человеку продлили срок пребывания в России.

Руководство Минобороны регулярно проводит прием граждан по личным вопросам. Для решения проблем военнослужащих и их семей министерство совершенствует систему обратной связи.

На сайте ведомства модернизировали личный кабинет военнослужащего, где можно направить обращение и отслеживать его ход. Кроме того, запущена «горячая линия» Военно-социального центра Минобороны России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.