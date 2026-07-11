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Мотострелки за три дня эвакуировали из Константиновки до 20 человек

При выводе людей были задействованы расчеты БПЛА, легкие скоростные багги, мототранспорт и наземные робототехнические комплексы.
11-07-2026 09:31
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки эвакуировали несколько групп мирных жителей из Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что эвакуация осуществлялась в течение трех дней. Наши бойцы вывели до 20 человек.

Для вывода жителей из города были разработаны специальные безопасные маршруты. На различных этапах эвакуации для обеспечения безопасности людей привлекались расчеты БПЛА, легкие скоростные багги, мототранспорт и НРТК.

Во время непростых переходов - бойцы подбадривали людей, особое внимание уделяя пожилым и детям. Для жителей Константиновки прямо во время эвакуации на безопасных точках маршрута организовали горячее питание, доставку воду, лекарств, оказывали медицинскую помощь. Там, где не мог проехать транспорт,  бойцы несли тех, кто не мог идти - на себе. 

В Минобороны России подчеркивают, что для российской армии мирное население - это не «живой щит», как для ВСУ. Это свои, родные люди, которых необходимо спасти любой ценой.

Ранее сообщалось, как операторы БПЛА 1194-го мотострелкового полка заметили в одном из полуразрушенных домов людей, которые вышли к входу с плакатом «Семья с ребенком». Затем российские военнослужащие с помощью FPV-дрона доставили семье рацию и записку с указанием безопасного маршрута выхода. По данным Минобороны, после эвакуации мирным жителям оказали медицинскую помощь и напоили горячим чаем. Семья поблагодарила российских военнослужащих за помощь и поддержку.

До этого девочка София, которую обнаружили в подвале на окраине Константиновки бойцы 77-го отдельного мотострелкового полка, рассказала, как ВСУ обманули ее семью с эвакуацией. Украинские военнослужащие обещали вывести семью 10-летней девочки, однако за мирными жителями так и не пришли.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #мотострелки #мирные жители #эвакуация #константиновка #Южная группировка войск
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