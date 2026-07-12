Над российскими регионами сбили 349 украинских дронов

За прошедшую ночь ПВО ликвидировала 349 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что дроны ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областями. Также беспилотники уничтожили над территорией Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне, 11 июля, над российскими регионами ликвидировали 178 украинских беспилотников. Их уничтожили в небе над девятью регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.