Недостроенные суда могут начать использовать в качестве мишеней

Списанные и недостроенные корабли и суда могут начать использовать в качестве плавучих мишеней на учениях. С таким заявлением выступил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на совещании по развитию судостроения в Совфеде.

Член комитета по экономической политике Иван Абрамов рассказал, что на одном из заводов в Амурской области 20 лет стоит недостроенное судно, принадлежащее Росрыболовству. Он предложил Рахманову найти применение долгострою.

«Кстати, легко. Нам всегда не хватает подвижных мишеней», - ответил глава ОСК.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук пояснил, что судно должно было стать рыбоохранным, однако впоследствии инспекционные полномочия были переданы пограничникам.