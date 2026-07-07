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Российские войска взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Север».
07-07-2026 12:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об установлении контроля над населенным пунктом Петро-Ивановка на территории Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Север».

Также сообщается, что в зоне ответственности группировки за сутки удалось нанести огневое поражение живой силе и технике шести украинских бригад. Это произошло на территории Харьковской и Сумской областей. 

Отмечено, что за указанное время в этой зоне враг потерял до 205 боевиков. Также противник лишился одной боевой бронированной машины «Казак» и восьми автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по железнодорожным объектам в Харьковской области. В результате удалось поразить железнодорожный кран, а также неприятельские локомотивы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #группировка "север" #Петро-Ивановка
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