Дроны «Герань-4» поразили фуры с БПЛА и транспорт снабжения ВСУ

Минобороны России сообщило об ударах беспилотников «Герань-4 сикер» по большегрузным автомобилям, которые использовались для перевозки беспилотников и снабжения подразделений ВСУ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, удар был нанесен по стоянке грузового транспорта на автодороге Р-73 Днепр - Никополь в районе населенного пункта Кирово Днепропетровской области. На парковке находились три фуры и два тягача, перевозившие украинские беспилотники. На опубликованных кадрах с разведывательного дрона зафиксированы стоянки. В ведомстве заявили, что все цели были поражены.

Также ударные беспилотники атаковали стоянки большегрузных автомобилей в Харькове и Павлограде Днепропетровской области, которые использовались для доставки военных грузов украинским подразделениям. На видео показаны результаты ударов по фурам, после которых техника загорелась. По данным Минобороны России, в результате ударов на двух объектах было уничтожено до 10 грузовых автомобилей, задействованных в логистическом обеспечении ВСУ.

Также Минобороны России сообщило о поражении двух украинских железнодорожных локомотивов. Цели находились на территории Днепропетровской области. Один локомотив был поражен в районе населенного пункта Павлоград, а другой - в районе Синельниково.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.