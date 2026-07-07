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Штурмовики показали Константиновку своими глазами

По словам военнослужащего, в городе сохраняется угроза со стороны дронов ВСУ, однако подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и двигаться вперед.
07-07-2026 14:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир бронегруппы 1194-го мотострелкового полка с позывным Крот заявил, что российские подразделения продолжают продвижение, несмотря на активность украинских беспилотников. Видео с военнослужащими опубликовало Минобороны России.

«Мы находимся в городе Константиновке. Небо у нас серое, противник огрызается, летают "птички". Но мы работаем, двигаемся вперед. Победа будет за нами. Джамбо», - сказал Крот.

На опубликованных кадрах также показан военнослужащий с позывным Шмель, который осматривает поврежденные в ходе боевых действий многоэтажные дома. Он выразил уверенность, что город будет восстановлен после завершения боевых действий.

В Минобороны сообщили, что задачи в Константиновке выполняют военнослужащие штурмового подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

О взятии Константиновки президенту Владимиру Путину доложили 3 июля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент назвал это «первым, но очень важным этапом во взятии важного уже Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #константиновка
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